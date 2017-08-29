Стрелитция Николая впервые расцвела в Волгограде в Год экологии

В Волгоградском региональном ботаническом саду впервые расцвела стрелитция Николая. Редчайшее растение удивило ботаников белым цветением на второй год своей жизни, который пришелся на Год экологии. Об этом сообщает официальный сайт Года экологии в России.

Стрелитции стали символом Волгоградского ботанического сада. Его сотрудники выращивают стрелитцию королевскую уже в течение нескольких лет. Это экзотическое растение широко применяется в создании оригинальных цветочных композиций. Два года назад в ботаническом саду появилась самая редкая и высокорослая Стрелитция Николая, получившая свое название в честь российского императора Николая I.

Стрелитция может достигать 10 метров, поэтому ее содержание возможно только в высоких оранжереях. У растения огромные черешковые листья и красивые цветы, сформированные в виде лодочки длиной до 40-50 сантиметров и состоящие из трех белых чашелистиков и синих лепестков. Так совпало, что стрелитция Николая в коллекции Волгограда впервые зацвела именно в Год экологии.

Это растение имеет много других популярных названий: райская птица, журавль, цветок жар-птицы. Сотрудники ботанического сада приглашают всех желающих полюбоваться уникальным цветением стрелитции в оранжерее города Волжский.