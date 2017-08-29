Химкинские мусороперевозчики оштрафованы за нарушения при хранении отходов

Администрация городского округа Химки подала жалобу в минэкологии Московской области на захламление участка на Лихаческом шоссе Левобережного микрорайона организацией по вывозу и перегрузке мусора, сообщается на сайте ведомства.

"В ходе осмотра площадки, принадлежащей организации, инспекторы эконадзора выявили незначительные следы попадания отходов, автомобильного масла и других нефтепродуктов на открытый грунт. На территории примерно 600 квадратных метров располагается стоянка для специальной техники и площадка для перегрузки и складирования отходов", — рассказал глава министерства Александр Коган.

По результатам проверки организация привлечена к административной ответственности за порчу земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства и потребления. Она обязана выплатить штраф, ликвидировать нарушения и предоставлять ежемесячный отчет о состоянии участка в минэкологии Подмосковья.