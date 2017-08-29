Минэкологии Подмосковья расследует факты загрязнения воздуха в Озерах

Инспекторы экологического надзора минэкологии Подмосковья взяли пробы атмосферного воздуха в районе деревни Холмы городского округа Озеры по просьбе местных жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в министерство поступили жалобы на клубы едкого дыма, которые разносятся с территории расположенного здесь асфальтового завода.

Кроме того, сотрудники администрации городского округа провели обследование территории, прилегающей к предприятию. Факты задымления подтвердились, и инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении.