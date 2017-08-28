Волонтеры очистили от мусора реку Томь в Кемеровской области

Жители Кемеровской области приняли участие в региональном этапе всероссийской экологической акции "Вода России" в рамках Года экологии. На реке Томь прошел субботник, во время которого активисты собрали несколько десятков мешков мусора, сообщает официальный сайт Года экологии в России.

Участки для уборки были выбраны посредством голосования местных жителей через интерактивную карту. Как отметила активист "Экодесанта" и руководить отдела мониторинга окружающей среды Елена Вашлаева, такие акции — хорошее подспорье в работе по выявлению несанкционированных свалок, которые потом приходится убирать совместно с муниципалитетами. С начала схода снега в Кузбассе было обнаружено 240 загрязненных территорий площадью 30 гектаров, 129 из которых уже очищено.

В субботнике приняли участие экологи, сотрудники областного комитета природных ресурсов, госслужащие, волонтеры, активисты "Экодесанта" и Общероссийского народного фронта.



Ежегодная акция "Вода России" проводится с 2014 года. В прошлом году более миллиона человек очистили 9 тысяч водоемов в 80 регионах.