Кольский залив очистят от затонувших кораблей

Минприроды России и Институт охраны окружающей среды начали работы по очистке Кольского залива в Мурманской области. На проект выделено 50 миллионов рублей, сообщается на сайте "Известий".

Затонувшие и затопленные суда являются главной угрозой экологии в данном районе. Сейчас на дне губы Ретинской находится 13 объектов, а на территории всего залива — 102, среди них металлолом, части причалов и судно "Териберка" с нефтью. Большинство отходов расположено у береговой линии.

Перед началом работ водолазы с помощью гидролокатора проверили дно, на основании полученных данных был составлен реестр затонувших объектов. Очищение залива займет восемь лет.