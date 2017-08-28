Сергей Донской принял участие в акции по очистке берегов Нерли

25 августа министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской принял участие в акции по уборке берегов реки Нерли от мусора, сообщает пресс-служба ФЦП "Вода России". Мероприятие прошло около памятника всемирного наследия ЮНЕСКО – белокаменной церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

"Человек должен жить в гармонии с окружающей средой, не нанося ей вреда. И это огромная ответственность каждого из нас — представителей федеральной, региональной власти, бизнеса и гражданского общества", — заявил глава Минприроды России.

В акции также принял участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров и другие официальные лица.

Уборка берегов реки Нерли стала одним из ключевых мероприятий Года экологии в РФ и проводилась в рамках акции "Чистые берега" ФЦП "Вода России".