Глава Минприроды рассказал о мерах, принятых в рамках Года экологии

Более тысячи компаний приняли участие в мероприятиях, посвященных Году экологии в России. Об этом сообщил глава Минприроды России Сергей Донской на Всероссийском экологическом форуме во Владимире.

По словам министра, решением проблем, связанных с окружающей средой, является изменение системы нормирования загрязнителей на основе наилучших доступных технологий (НДТ). Для перехода на НДТ эксперты предусмотрели ряд мер стимулирования предприятий: льготы по плате за негативное воздействие и налоговые льготы по возмещению затрат по инвестиционным кредитам. Правительство также создало Фонд поддержки промышленности, который ориентирован на модернизацию предприятий на базе НДТ.

В рамках совершенствования системы утилизации отходов установили ответственность по утилизации для производителей и импортеров. В этом году также изменили региональную систему управления твердыми коммунальными отходами: появился запрет на захоронение некоторых видов отходов с 2018 года.

Кроме того, ведется работа по стимулированию раздельного сбора и сортировки отходов. Разработанный Минприроды России соответствующий законопроект планируется принять в осеннюю сессию.

Донской также напомнил, что в 2016 году был принят федеральный закон о ликвидации объектов накопленного вреда. "Их ликвидация будет осуществляться в рамках утвержденного правительством приоритетного проекта "Чистая страна". Паспортом проекта предусмотрено выполнение только в 2017 году 25 мероприятий в 20 регионах, в дальнейшем количество и география таких проектов будут расширены", — пояснил он.

Проект также предполагает создание системы общественного контроля несанкционированных свалок и их ликвидации.

Отдельная задача — создание действенных инструментов экологической реабилитации крупнейших водных объектов.

"Мы разработали приоритетный проект "Оздоровление Волги", направленный на экологическое восстановление главной внутренней водной артерии нашей страны и прилегающей к ней территории, места проживания более 40% наших граждан", — подчеркнул глава Минприроды России.

По словам министра, планируется также доработать федеральную целевую программу по охране озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории.

"Этот год должен стать поворотным. Год экологии — старт будущего экологического роста нашей страны", — подчеркнул министр.