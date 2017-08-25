В Сергиево-Посадском районе пресекли незаконное складирование отходов

Инспекторы государственного экологического надзора остановили складирование коммунальных отходов недалеко от поселка Скоропусковский в Сергиево-Посадском районе, сообщает минприроды Московской области.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в ходе проверки совместно с полицией и общественниками незаконные работы по завозу отходов остановлены, арестован самосвал.

"Несанкционированные работы велись ООО "Эко Тех". Организация занимается вывозом отходов из Сергиево-Посадского района и Сергиево-Посада на основании действующей лицензии, — прокомментировал глава минэкологии Подмосковья. — Однако площадка, на которой складировали коммунальные и крупногабаритные древесные отходы, является стоянкой для спецтехники и не имеет разрешения на хранение мусора".

Площадь территории предприятия — около 2 гектаров, приблизительный объем уже завезенных отходов — 300 кубометров. Инспекторам не предоставили разрешительную документацию на деятельность по обращению с отходами на этом объекте. Представители ООО "Эко Тех" вызваны в министерство для дачи пояснений и привлечения к ответственности. Нарушители будут обязаны оплатить штраф до 250 тысяч и в течение месяца очистить территорию от мусора.