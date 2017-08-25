ОП Крыма поддержала проект по созданию "зеленого щита" вокруг Симферополя

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта передали в Общественную палату Республики Крым ходатайство о создании "зеленого щита" вокруг Симферополя, сообщает РИА Новости Крым.

В него предложено включить растительность в долинах рек, насаждения в парках, скверах и лесах. Предложение прозвучало в рамках Года экологии, который объявлен в России, сообщает пресс-служба крымского штаба ОНФ.

"Мы предложили создать выдержанные лесопарковые зоны вокруг города — западную, северо-восточную и южную общей площадью около 15 тысяч гектаров. Зеленый защитный лесопарковый пояс вокруг Симферополя должен связать городские зеленые насаждения с массивами садов и виноградников в юго-восточной и северо-восточной частях пригородной зоны. Подобное решение позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, повысит его рекреационный потенциал и сыграет важную роль в борьбе с незаконными вырубками леса", — сказал член регионального штаба ОНФ, президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко.

Предложение было поддержано Общественной палатой Республики Крым, ее руководитель Григорий Иоффе подчеркнул, что "зеленый щит" может сделать многое для экологии, позволит защитить город от хаотичной урбанизации, а также решить проблемы незаконного строительства в зеленых зонах.