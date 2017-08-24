Масштабный субботник по очистке реки Оки состоялся в Тульской области

Масштабный субботник по уборке мусора с береговой линии реки Оки состоялся в Тульской области в рамках акции "Вода России", сообщает ecoyear.ru.

В уборке приняло участие около 200 человек. Среди них волонтеры Заокского района, представители заокского казачества, сотрудники нескольких районных администраций, а также многочисленные жители близлежащих поселений.

Активисты распределились по участкам вдоль реки Оки, организовав расчистку прибрежной территории от отходов и древесно-кустарниковой растительности. В ходе мероприятия было собрано более 3 тонн мусора, оставленного отдыхающими.

В рамках акции "Вода России" проведено благоустройство святого источника Казанской иконы Божией Матери: установлены указатели, скамейки и поручни на подходе к источнику, отреставрирована купель, убрана прилегающая территория.

Завершилась акция выпуском 1000 мальков стерляди, выращенных на базе Алексинского химкомбината.