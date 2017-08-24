Россия и Южная Корея будут совместно изучать миграцию морских животных

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Представители Института экологии окружающей среды (Республика Корея) и Национального научного центра морской биологии ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН) подписали меморандум о взаимопонимании для совместной работы по изучению миграции морских млекопитающих и птиц, сообщает пресс-служба научного центра.

"Специалисты центра и их корейские коллеги намерены вместе работать в области телеметрической маркировки и миграции морских млекопитающих и птиц", — говорится в сообщении.

Предполагается, что ученые будут обмениваться результатами мониторинга миграции, научными материалами и публикациями. Кроме того, планируются совместные исследовательские проекты и научные встречи.