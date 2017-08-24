В Дагестане составили план действий по сохранению леопардов и тюленей

22 августа в Дагестанском государственном техническом университете состоялось заседание рабочей группы по реализации совместных проектов правительства Республики Дагестан и АНО "Центр природы Кавказа" по сохранению популяций переднеазиатского леопарда и каспийского тюленя, сообщает минприроды республики.

По словам министра природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюлы Карачаева, "дорожные карты" и конкретный план действий по каждому проекту уже составлены, ход их реализации находится на особом контроле. На данный момент минприроды региона совместно с авторитетными международными и общероссийскими организациями уже проделало огромную работу по сохранению этих видов животных в природе.

В заседании также приняла участие директор Международного фонда сохранения морских млекопитающих Лени Харт, которая уже более 20 лет занимается изучением причин гибели тюленей на Каспии и восстановлением численности их популяции.