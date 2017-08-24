В Крыму подведены промежуточные итоги Года экологии

По состоянию на июль 2017 года мероприятия, посвященные Году экологии, выполняются в соответствии с графиком. Из 56 мероприятий 18 выполнено в полном объеме, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению в 2017 году в Крыму Года экологии.

По словам министра, на 100% выполнены озеленение территорий и проведение субботников. Активно идет работа по устранению несанкционированных свалок. Также в муниципальных образованиях республики проводится работа по организации раздельного сбора ТКО и опасных отходов.

Кроме того, в муниципальных образованиях Республики Крым — Ялте, Джанкое, Алуште, Красноперекопске, Керчи, Саки, Судаке — проведен мониторинг санитарного состояния автозаправочных станций. Их владельцам даны рекомендации озеленить территории, прилегающие к АЗС.