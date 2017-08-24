Министр спорта откроет благотворительный забег в защиту тигра и леопарда

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Министр спорта РФ Павел Колобков откроет благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда в рамках спортивной программы третьего Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), сообщил журналистам заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.

"6 сентября в 6.30 состоится благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда. Это дань экологической повестке, Году экологии, который проходит сейчас в России. Мы знаем, что откроет забег лично Павел Колобков, министр спорта РФ, который примет участие и в спортивных мероприятиях, и в спортивных деловых сессиях", — сказал Брюсов на презентации культурно-зрелищной программы ВЭФ-2017 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Третий Восточный экономический форум будет проходить во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников из более чем 50 стран.