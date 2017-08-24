В бухте Тихой изучают влияние человека на природу Арктики

В бухте Тихой на острове Гукера (Земля Франца-Иосифа) изучают влияние человека на природу Арктики, сообщает пресс-служба национального парка "Русская Арктика".

Оценка антропогенного влияния на природные комплексы национального парка "Русская Арктика" была проведена в 2017 году специалисткой инженерно-технического центра "Сканэкс" Анной Чекмаревой.

В июле в бухте она изучала влияние человека на биотические, почвенные и геологические компоненты экосистем высоких широт. Скорость реакции биотических и абиотических компонентов арктических природных комплексов на негативное воздействие изучалась картографическими методами и методами мониторинга. Последний раз подобные работы на архипелаге проводились больше 40 лет назад.

"В процессе работ для островов Земли Франца-Иосифа были выявлены наиболее опасные процессы, последствия которых оставляют наиболее неизгладимые нарушения естественной среды обитания арктических растений и животных. Для каждого из них были оценены риски возникновения, связанные с интенсивностью антропогенного воздействия, и тяжесть нарушения естественных ландшафтов при длительном воздействии", — сообщила Анна Чекмарева.