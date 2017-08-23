В Хакасии выпустили на волю молодых лосей

В Хакасии два лося из республиканского Центра живой природы выпущены в естественную среду обитания, сообщает официальный сайт Года экологии. Событие приурочено к 45-летнему юбилею Абаканского зоопарка и проведению Года экологии в России.

"Три года назад люди нашли в лесу маленьких лосят. Оставшись без матери, они были обречены на гибель, но благодаря человеческому неравнодушию они попали в наш Абаканский зоопарк, где под неусыпным вниманием работников за три года превратились в прекрасных сильных животных, способных выжить в естественных условиях", —рассказал директор Абаканского зоопарка Геннадий Лагутко.

Министр природных ресурсов и экологии Хакасии Юрий Соколов также подчеркнул, что акция прошла отлично, благодаря совместной работе Абаканского зоопарка, минприроды и госкомитета по охране животного мира и окружающей среды республики.