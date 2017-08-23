Эксперт: Изменение климата грозит снижением популяции белого медведя

К чему приведет исчезновение льдов и как король Арктики приспосабливается к новым условиям? Об этом сайту программы "Белый медведь". рассказал ведущий специалист по белому медведю, генеральный директор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих, член рабочей группы специалистов по белому медведю Международного союза охраны природы Андрей Болтунов.

— Глобальное потепление не могло не сказаться на ареале белого медведя. Есть мнение, что в связи с исчезновением льдов белые медведи будут уходить вглубь Арктики. Насколько это верно?

— На мой взгляд, правильнее говорить о глобальном изменении климата. Хотя, несомненно, ледяной покров Арктики уже далеко не тот, что был еще в конце прошлого века. Один из рекордов минимума льда в новейшее время случился осенью 2007 года. Вот уже более 10 лет все мы, и белые медведи в том числе, живем в условиях аномально низкой ледовитости арктических морей. Кроме того, что немаловажно для белого медведя, изменился состав льдов — в нашем секторе Арктики практически не стало старых, многолетних льдов.

В разных частях своего ареала белые медведи по-разному реагируют на сложившиеся в последнее десятилетие характеристики их ключевого местообитания — морского ледяного покрова. Действительно, часть популяции уходит вместе с отступающими льдами на север, а часть — пережидают безледовый сезон на островах и материковом побережье. Среди тех животных (несколько десятков), которых нам удалось поизучать в последние годы, большинство составляют именно такие "береговые ждуны". Отражает ли наше наблюдение естественную картину, пока сказать сложно, выборка маловата.

— Как исчезновение льдов отразилось на образе жизни этого хищника?

— Исчезновение льдов, несомненно, сказывается, и сказывается негативно. Когда есть морской лед, белые медведи надолго не задерживаются на берегу. На льду и безопаснее, и условия для добычи основного объекта питания — кольчатой нерпы и морского зайца — намного лучше.

На берегу белые медведи часто вступают в конфликтные отношения с человеком (посещают населенные пункты и объекты инфраструктуры, промышленности, армейские и т.п.). Наши исследования показали (данные пока не опубликованы), что и состояние здоровья таких медведей похуже, чем у животных, держащихся подальше от человека. Сказывается посещение помоек, прямой или опосредованный контакт с домашними животными.

— Как они приспосабливаются к изменению климата? Действительно ли это серьезная угроза для вида? Или белый медведь способен подстроиться под любые условия?

— Белый медведь сравнительно молодой и очень пластичный вид. Конечно, он может приспособиться не к любым условиям, но ко многим. Способен переключаться на новые объекты питания. Естественно, если условия жизни ухудшаются (сокращается ключевое местообитание), то популяция отвечает снижением численности. Но белый медведь долгоживущий и медленно размножающийся вид. Такой ответ достаточно инертный и не наступает сразу вслед за ухудшением условий. Но и выход из образовавшейся в результате "демографической ямы" тоже займет немало времени.

Само по себе изменение климата вряд ли уничтожит этот вид. Но из-за происходящих изменений хищник чаще встречается на берегу. Это облегчает задачу браконьерам и нелегальным охотникам. Кроме того, стали чаще происходить встречи с человеком, соответственно, столкновения, результатом которых в большинстве случаев, становится отстрел "конфликтного" медведя. Все это может привести к заметному снижению популяции.