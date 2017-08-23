Минприроды Кубани предложило всем желающим спасти самшитовые леса региона

Например, самшитовые рощи в ФГБУ "Сочинский национальный парк" и ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г.Шапошникова", в Апшеронском и Туапсинском лесничествах полностью заселены вредителем.
Как пояснили в министерстве, условия произрастания самшита, ограничения в законодательстве, отсутствие методики и действенных препаратов не позволяют провести эффективные меры борьбы с огневкой. Отмечается, что ведомство неоднократно сообщало в федеральные структуры о невозможности локализации и ликвидации очагов вредителя, однако необходимые изменения в существующее законодательство внесены не были.
На сегодняшний день существует единственный способ борьбы с насекомым — механическая сборка гусеницы и обрезка ветвей с яйцекладками. Однако в министерстве считают этот метод затратным и неэффективным, в том числе потому, что вредитель обитает на высоте до 10 метров.
В Краснодарском крае и Адыгее самшитовые рощи занимают более 23 тысяч гектаров, из них на данный момент почти 5,5 тысячи заселены самшитовой огневкой, создающей опасность гибели растений.