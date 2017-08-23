Минприроды Кубани предложило всем желающим спасти самшитовые леса региона

Министерство природных ресурсов Краснодарского края обратилось к неравнодушным гражданам с просьбой присоединиться к спасению самшитовых лесов на территории региона. По информации пресс-службы ведомства, четверть площадей лесов на Кубани и в Адыгее поражены вредителем (самшитовая огневка), который может привести к гибели растений.

Например, самшитовые рощи в ФГБУ "Сочинский национальный парк" и ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г.Шапошникова", в Апшеронском и Туапсинском лесничествах полностью заселены вредителем.

Как пояснили в министерстве, условия произрастания самшита, ограничения в законодательстве, отсутствие методики и действенных препаратов не позволяют провести эффективные меры борьбы с огневкой. Отмечается, что ведомство неоднократно сообщало в федеральные структуры о невозможности локализации и ликвидации очагов вредителя, однако необходимые изменения в существующее законодательство внесены не были.

На сегодняшний день существует единственный способ борьбы с насекомым — механическая сборка гусеницы и обрезка ветвей с яйцекладками. Однако в министерстве считают этот метод затратным и неэффективным, в том числе потому, что вредитель обитает на высоте до 10 метров.

"Учитывая сложность проблемы, министерство готово рассмотреть любую конструктивную поддержку, включая организацию волонтерского движения по сбору гусениц и личинок самшитовой огневки механическим способом, со стороны общественных экологических организаций <…> а также всех желающих спасти самшитовые леса Краснодарского края", — говорится в сообщении ведомства.

В Краснодарском крае и Адыгее самшитовые рощи занимают более 23 тысяч гектаров, из них на данный момент почти 5,5 тысячи заселены самшитовой огневкой, создающей опасность гибели растений.