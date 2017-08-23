Интерактивная карта пунктов сбора опасных отходов появилась в Подмосковье

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области запустили интерактивную карту с пунктами сбора опасных отходов в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект разработан совместно с администрациями муниципальных образований и специализированными организациями, которые занимаются утилизацией этого вида отходов.

"На сегодняшний день на ресурсе указано более тысячи адресов контейнеров для батареек, градусников, люминесцентных ламп, запрещенных к захоронению на полигонах", — приводятся в сообщении слова главы минэкологии Подмосковья Александра Когана.

Интерактивная карта поможет жителям области найти ближайшие к ним контейнеры для раздельного сбора. Информация будет дополняться по мере увеличения числа объектов.

В 2017 году в регионе реализуется пилотный проект по внедрению двухконтейнерной системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов. До конца года в 13 муниципалитетах появятся синие контейнеры для "чистых" отходов, которые позже будут идти на переработку, и серые контейнеры для "грязных" отходов, которые будут идти на обезвреживание. Затем система будет распространена на всю Московскую область.