Сергей Донской посетит молодежный экологический форум

25 августа министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской примет участие во Всероссийском молодежном экологическом форуме, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Глава Минприроды также присоединится к акции по уборке от мусора берегов реки Нерли, где расположен памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — белокаменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

"Акция, которая пройдет у церкви Покрова на Нерли, — одно из значимых событий Года экологии, в результате мы сможем сохранить первозданным ландшафт вокруг всемирно известного памятника древнерусского зодчества", — сказал Донской.

Всероссийский молодежный экологический форум — 2017 пройдет во Владимирской области с 23 по 25 августа 2017 года.