В Тюмени началась международная ландшафтная конференция
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Светлана Котлова
12:4222.08.2017
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В Тюмени началась Международная ландшафтная конференция

С 21 по 27 августа в Тюмени будет проходить ХII Международная ландшафтная конференция, где эксперты обсудят сдерживающие факторы развития ландшафтной политики как части региональной и определят приоритетные направления исследований в этой теме.

ХII Международная ландшафтная конференция проводится на базе Тюменского государственного университета под эгидой Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Российской академии наук. Предыдущие мероприятия проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Львове, Перми, Алма-Ате и других городах.

В дискуссии примут участие около 200 специалистов из государственных университетов, академических институтов и международных организаций по ландшафтному картографированию, геофизике и геохимии ландшафта, эволюционному и историческому ландшафтоведению, территориальному планированию, особо охраняемым природным территориям, а также эксперты в вопросах теории, методологии и методов исследований. Помимо этого на конференцию приедут ученые, преподаватели высшей школы и практики, представляющие весь многообразный спектр направлений науки о ландшафте.

Как отметил в разговоре с РИА Новости председатель программного комитета конференции, член-корреспондент РАН Кирилл Дьяконов, на повестке дня стоит настоящий вызов времени — оценка реакции конкретных ландшафтов России на глобальные изменения природной среды и климата.

По его словам, эксперты обсудят проблему природных катаклизмов и их связь с ландшафтами и острые вопросы ландшафтного планирования как составной части территориального, а также оценят воздействие хозяйственной деятельности человека на ландшафты

"Без этого невозможно дать какие-либо прогнозы влияния деятельности человека на окружающую среду и провести экологическую экспертизу проектов", — отметил он.

Также участники конференции проведут дискуссию о развитии теории и практики ландшафтного планирования и социально-экономических функциях ландшафтов, их устойчивости, экосистемных и ландшафтных услугах.

"Это новое и перспективное направление, успешное развитие которого возможно при тесном взаимодействии с нашими коллегами — экономикогеографами", — заключил Дьяконов.

Еще одной важной темой станет географическое образование в средней и высшей школах. В России заметно сократилось количество часов преподавания этого предмета по сравнению с советским периодом, а многие учебники не отражают современное состояние физической географии.

"Число школьников, сдающих ЕГЭ по географии, не более 25 тысяч и на порядок меньше, чем сдающих обществоведение. Несмотря на то что в России традиционно физическая география и ее отдельные дисциплины всегда были фундаментальными науками, школьная география в 80-е годы прошлого века была переведена в блок общественных наук, что снизило ее авторитет и привлекательность", — уверен Дьяконов.

Он также добавил, что в школьных учебниках и методических материалах практически отсутствуют основы ландшафтоведения, а материал о широтной зональности дается на уровне середины прошлого века. Это связано в первую очередь с тем, что современные исследования и открытия в этой дисциплине отсутствуют в утвержденной учебной программе.

Мероприятие пройдет в рамках Года экологии в России, поэтому ряд экспертов представит доклады о проблемах особо охраняемых природных территорий, а на площадке будет работать секция, посвященная ландшафтам газовых регионов и транспортировке газа. Кроме того, как сообщил Кирилл Дьяконов, для гостей проведут научные полевые экскурсии. Одна из них познакомит участников мероприятия со спецификой и проблемами ближайшего к Тюмени национального парка, "Припышминские боры", расположенного в Свердловской области.

Также гости конференции посетят базу отдыха ТюмГУ "Лукашино", где проходило практику по ландшафтоведению не одно поколение географов и экологов университета, и осмотрят ее окрестности. А в Тобольске они познакомятся с культурным ландшафтом города, который, по мнению Александра фон Гумбольдта, является одним из семи самых удачно расположенных и живописных в ландшафтном отношении городов мира.

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