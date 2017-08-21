11 субъектов РФ провели инвентаризацию парниковых газов

11 субъектов Российской Федерации, в числе которых республики Башкортостан, Алтай, Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровский край, Москва, а также Воронежская, Ленинградская, Сахалинская, Кировская и Новгородская области, провели инвентаризацию парниковых газов. Об этом в ходе Климатического форума городов России заявила заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Лариса Корепанова.

При этом она подчеркнула, что на данный момент только десятая часть российских регионов проводит работы в климатической сфере, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметила Корепанова, Минприроды неоднократно выходило с инициативой о необходимости разработки проекта федерального закона, который наделил бы регионы полномочиями по проведению мероприятий, направленных на снижение выбросов парниковых газов и адаптации к климатическим изменениям.

В настоящее время разработка законопроекта поручена Минэкономразвития России. При этом для реализации закона Минприроды России уже полностью сформирована методическая база для проведения инвентаризации выбросов парниковых газов как на уровне субъектов Российской Федерации, так и на уровне непосредственно организаций, имеющих источники выбросов парниковых газов.

Корепанова также сообщила, что работа по ратификации Парижского соглашения будет завершена в 2019 году. Само соглашение, по ее словам, позволит добиться более значимых успехов, чем реализация Киотского протокола, причем не только в экономической сфере, но и в части противодействия изменениям климата.