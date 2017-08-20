В парках Москвы отметят «зеленый» День города

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости."Зеленый" День города отметят в парках Москвы экологическими мастер-классами и викторинами.

Посетителям в этот день расскажут об обитателях парков и том, как правильно перерабатывать опасные отходы, сообщает mos.ru. Мероприятия пройдут в нескольких округах столицы.