Эксперты обсудят вопросы сохранения Байкала на форуме в Иркутске

С 14 по 15 сентября в Иркутске пройдет Байкальский международный экологический водный форум. Главная цель мероприятия – подбор технологии очистки сточных вод для применения на озере, сообщает пресс-служба Координационного совета форума.

Участникам предстоит обсудить государственную политику сохранения экосистемы Байкала, инновационные технологии водоочистки и утилизации отходов, законодательные практики в охране водных ресурсов, развитие экологического туризма на территории озера с учетом ограничений, а также другие актуальные вопросы.

Особое внимание на форуме будет уделено вовлечению молодежи в охрану окружающей среды и изменению их отношения к проблемам природы рамках специальной программы "Экологическое мировоззрение. ЭКО-Поколение".

Кроме того, в рамках мероприятия планируется подписание меморандума о создании Ассоциации озерных регионов с целью партнерства и практического обмена знаниями и опытом.

На форум в Иркутске приедут представители власти, бизнес-сообщества, общественных организаций, в том числе международного уровня, видные ученые, экологи и эксперты из 14 стран мира.

Ожидается, что в церемонии открытия примут участие специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, а также представители Совета Федераций РФ, Государственной Думы и директор Европейского Регионального Офиса Программы ОНН по окружающей среде Ян Дусик.

Организаторами форума выступают правительство Иркутской области, а также Министерство природных ресурсов и экологии региона при участии Сибирского отделения Российской академии наук.