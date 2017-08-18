Эксперты обсудят вопросы сохранения Байкала на форуме в Иркутске

Участникам предстоит обсудить государственную политику сохранения экосистемы Байкала, инновационные технологии водоочистки и утилизации отходов, законодательные практики в охране водных ресурсов, развитие экологического туризма на территории озера с учетом ограничений, а также другие актуальные вопросы.
Особое внимание на форуме будет уделено вовлечению молодежи в охрану окружающей среды и изменению их отношения к проблемам природы рамках специальной программы "Экологическое мировоззрение. ЭКО-Поколение".
Кроме того, в рамках мероприятия планируется подписание меморандума о создании Ассоциации озерных регионов с целью партнерства и практического обмена знаниями и опытом.
На форум в Иркутске приедут представители власти, бизнес-сообщества, общественных организаций, в том числе международного уровня, видные ученые, экологи и эксперты из 14 стран мира.
Организаторами форума выступают правительство Иркутской области, а также Министерство природных ресурсов и экологии региона при участии Сибирского отделения Российской академии наук.