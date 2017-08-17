Вулканологи провели исследования термальных источников на Южных Курилах

Со 2 по 16 августа специалисты Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИВиС ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский) проводили в Южно-Курильском районе полевые работы по исследованиям вулкано-гидротермальных систем острова Кунашир, сообщает пресс-секретарь заповедника "Курильский".

Предыдущая экспедиция камчатских ученых на Южные Курилы состоялась в 2015 году, в 2016 году исследователи работали на Средних Курилах, а ранее в этом году на Северных. Исследователи разделились на несколько экспедиционных отрядов (Кунашир, Итуруп и Уруп). Главной задачей отряда на Кунашире было повторное обследование основных выходов термальных источников в районах вулканов Менделеева и Головнина, на территории заповедника и его охранных зон.

Выходы термальных источников связаны с геологическими системами вулканов старше 2-4 миллионов лет. В районе вулкана Тятя, самого молодого вулкана Кунашира, источников нет, в то время как вулканы Менделеева и Головнина обладают многочисленными источниками. Для определения происхождения источников ученым было необходимо изучить изотопный состав серы в термальных водах.

Вулканологи провели основные исследования в начале пребывания на Кунашире, до ухудшения погодных условий, которые оставались неблагоприятными до завершения экспедиции. Вместе с тем полевой сезон в этом году отличился сухостью. Меньшее количество осадков привело к снижению уровня воды, что позволило ученым исследовать ранее недоступные выходы в районе Третьяковских источников и на ручье Кислый.

В озере Кипящее в результате снижения уровня воды появились новые кипящие котлы и образовались выходы горячих источников. "Среда здесь достаточно агрессивная, очень быстро окисляется даже медицинская нержавеющая сталь, поэтому посетителям сольфатарных полей кальдеры следует быть очень осторожными и соблюдать правила техники безопасности. Это касается и других мест выходов вулканических газов", — пояснил руководитель отряда вулканологов Дмитрий Кузьмин. Исследования проводятся в рамках темы государственного задания ИВиС ДВО РАН и проекта Российского научного фонда.