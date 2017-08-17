В экопаспорте Подмосковья появились сведения о стихийных свалках

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области дополнили картографический информационный ресурс "Экологический паспорт территории Московской области" сведениями о стихийных свалках и полигонах ТБО, полученными в ходе реализации совместно с Общероссийским народным фронтом проекта "Генеральная уборка", сообщает официальный сайт минэкологии Московской области.

Разработка "Экологического паспорта территории Московской области" осуществляется в рамках государственной программы Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья".

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, паспорт включает в себя административные, топографические, геологические и функционально-экологические, а также кадастровые сведения о территории региона. Ресурс предоставляет сведения об особо охраняемых природных территориях, запасах подземных вод, минерально-сырьевых ресурсов и климате. Также экологический паспорт содержит информацию об объектах негативного воздействия на окружающую среду, структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

По словам министра, до конца 2017 года будет завершена разработка экологических паспортов шестнадцати муниципалитетов Московской области. По итогам года на карте будут числиться Раменский, Пушкинский, Солнечногорский, Щелковский, Дмитровский, Истринский, Клинский, Люберецкий, Ногинский муниципальные районы и городские округа Павловский Посад, Рузский, Домодедово, Звенигород, Лобня, Лосино-Петровский, Подольск.

В министерстве экологии и природопользования продолжается формирование единой базы данных для актуализированной информации по другим слоям экологического паспорта.