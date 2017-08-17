В Челябинске увеличат площадь городского бора

Городской сосновый бор Челябинска, который является памятником природы областного значения, расширят на 60 гектаров. Это поможет предотвратить застройку и нерациональное использование заповедной территории, сообщает "Российская газета".

В состав реликтового леса войдут урочище "Монахи" и пойма реки Миасс на участке от пруда Коммунар до улицы Худякова. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Все необходимые документы подготовит минэкологии региона.

"Зеленые легкие" города нужно беречь. Очень важно, что в Год экологии территория бора увеличится", — приводятся в сообщении слова Дубровского.

Сосновый бор в Челябинске ежегодно просещают три миллона человек. Чтобы уберечь его от вытаптывания, экологи намерены создать экотропу, которая соединит существующую "Тропу здоровья" с урочищем "Монахи" и снизит рекреационную нагрузку на бор.

Кроме того, вдоль маршрута установят стенды с информацией о разных видах птиц, животных и растений, обитающих на территории бора.