Краснокнижных соколов выпустили в дикую природу

Пятнадцать редких соколов – балобанов и кречетов – выпущены в дикую природу на территории Кислухинского заказника в Алтайском крае и в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Краснокнижные птицы были спасены и реабилитированы совместными усилиями Международного фонда защиты животных (IFAW) и АНО "Центр спасения диких животных". Они были обнаружены в партии "живого товара", задержанной таможней аэропорта Домодедово в прошлом году. Экспорт из России изъятых из природы особей обоих видов полностью запрещен.

"Численность кречета на Ямале, а балобана на Алтае в настоящее время не превышает нескольких десятков гнездящихся пар, и выпущенные нами соколы смогут пополнить природные популяции. В России оба эти вида находятся в критическом состоянии, и их популяции сокращаются из-за все более масштабного браконьерства и незаконной торговли", — приводятся в сообщении слова директора представительства IFAW в России и странах СНГ Марии Воронцовой.

Реабилитация и выпуск этих пернатых в природу очень важны не только для спасения самих птиц, но и для восполнения ущерба, причиненного популяциям этих видов в результате деятельности браконьеров.