Курчатовский институт присоединился к спасению озера Байкал

После того как к защите Байкала присоединился Курчатовский институт, начался анализ спутниковых снимков. Исследователи предлагают устранить противоречия в нормативах, регулирующих качество сточных вод в Байкальском регионе, и сделать их более четкими.
Вместе с тем НИЦ говорит о необходимости строительства современных и качественных очистных сооружений на предприятиях ЖКХ и промышленности, турбазах. Сотрудники Курчатовского института работают над сокращением поступления загрязненных вод от флота и сельского хозяйства в первую очередь.