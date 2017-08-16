Курчатовский институт присоединился к спасению озера Байкал

Научно-исследовательский центр "Курчатовский институт" разрабатывает методики по защите и сохранению озера Байкал – крупнейшего хранилища пресной воды. Об этом сообщают "Известия".

Ученые забили тревогу, когда в 2016 году на поверхности озера обнаружили скопления опасных микроводорослей, из-за которых резко снижается качество воды. В течение полугода специалисты собирали информацию о состоянии озера, изучали степень и источники загрязнения.

После того как к защите Байкала присоединился Курчатовский институт, начался анализ спутниковых снимков. Исследователи предлагают устранить противоречия в нормативах, регулирующих качество сточных вод в Байкальском регионе, и сделать их более четкими.

Вместе с тем НИЦ говорит о необходимости строительства современных и качественных очистных сооружений на предприятиях ЖКХ и промышленности, турбазах. Сотрудники Курчатовского института работают над сокращением поступления загрязненных вод от флота и сельского хозяйства в первую очередь.