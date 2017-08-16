В Татарстане издали экологический гид шрифтом Брайля

В Татарстане шрифтом Брайля издан экологический гид по зеленым уголкам региона. Книга передана в Республиканскую библиотеку для слепых и слабовидящих, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Новое издание по краеведению стало настоящим подарком для читателей, так как дети с особым интересом изучают природные места родного края, цитируются в сообщении слова директора библиотеки Наиля Сафаргалеева.

В сентябре гид в пяти томах появится и в коррекционных школах республики, где проводятся Уроки экологии, нацеленные на повышение экологической грамотности и культуры населения.

"Экологический гид по зеленым уголкам Республики Татарстан" шрифтом Брайля издан в рамках проекта "Татарстан на кончиках пальцев". Также книга доступна в аудиоформате.