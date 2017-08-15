Нижегородские власти создали рабочую группу по оценке очистных сооружений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Правительство Нижегородской области создало рабочую группу по оценке состояния очистных сооружений, чтобы сформировать список возможных участников проекта по оздоровлению Волги, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 августа в Волгограде провел совещание по сохранению, предотвращению загрязнения и рациональному использованию реки Волги в рамках проекта "Оздоровление Волги". Медведев призвал немедленно приступать к исполнению программы по очищению реки, поскольку в ее бассейне сложилась самая напряженная в России экологическая ситуация — на эту реку приходится около трети грязных сточных вод в стране. Программа рассчитана до 2025 года, на ее реализацию потребуется 257 миллиардов рублей.

"Основной акцент в своем докладе глава Минстроя РФ Михаил Мень сделал на необходимости модернизации очистных сооружений, которая может быть достигнута в первую очередь за счет концессионных соглашений <…> Сейчас профильным региональным министерствам необходимо провести серьезную аналитическую работу, чтобы сформировать список возможных участников проекта. Для этого в региональном правительстве сформирована рабочая группа, которая займется оценкой состояния очистных сооружений", — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Байер, слова которого цитирует пресс-служба.

Замгубернатора отметил, что получение федеральных субсидий и участие в проекте станет отличной возможностью привести объекты водоотведения региона к бесперебойной и нормативной работе. "Помимо серьезного сокращения сбросов загрязненных вод планируется ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда и обеспечить сохранение биоразнообразия реки Волги", — добавил Байер.