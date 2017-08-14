Минприроды утвердило новую методику расчета рассеивания вредных веществ

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Соответствующий приказ “Об утверждении методов расчета рассеивания вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе” зарегистрирован в Минюсте России. Новый документ заменит нормы, установленные Госкомгидрометом еще в 1986 году. Об этом сообщает Минприроды РФ.

"Документ имеет ключевое значение для природоохранного регулирования, фактически, является матрицей для расчета предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух", — отметил глава Минприроды России Сергей Донской.

Приказ разработан взамен методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86), утвержденной Госкомгидрометом СССР еще в 1986 году.

Новый документ устранит правовой пробел, который существует из-за отсутствия утвержденных методов расчета рассеивания вредных выбросов в атмосферном воздухе. Методика, использовавшаяся ранее, не прошла государственную регистрацию и не была опубликована в установленном порядке. Кроме того, за время ее использования были получены новые научные результаты и возникла необходимость уточнить и дополнить положения документа.

Утвержденные методы позволят производить расчеты в том числе среднегодовых концентраций загрязняющих веществ, которые могут быть использованы для оценки долгосрочного воздействия загрязнения воздуха на окружающую среду, а также для оценки и минимизации рисков для здоровья населения.

В документе также даны рекомендации по проведению расчетов рассеивания выбросов в атмосферном воздухе для источников загрязнения, характеризующихся высокими опасными скоростями выброса в атмосферу загрязняющих веществ, которые превышают скорость звука, а также для источников факельного горения и движущихся источников загрязнения атмосферного воздуха.

Новый документ вступает в силу с 1 января 2018 года. До этой даты будут действовать правила, разработанные и утвержденные ранее.