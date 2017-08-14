Балашиха – в числе лучших городов Подмосковья по уборке стихийных свалок

"Мы регулярно проводим мониторинг "Интерактивной карты свалок", смотрим на наличие "красных точек". На сегодняшний день по Балашихе их семь. Пять находятся на частных территориях — это строительные площадки, производственные предприятия, а две — на муниципальной земле в микрорайоне "Керамик". Их мы будем убирать в понедельник", — заявила начальник отдела природопользования управления экологии и природопользования администрации Балашихи Мария Кудрявкина.
Кудрявкина также добавила, что с начала лета в Балашихе ликвидировали порядка пяти несанкционированных свалок в рамках проекта "Генеральная уборка", а с 7 августа из лесного массива в районе Балашихинского шоссе вывезли около 200 кубических метров строительного мусора. В начале месяца была уничтожена свалка неподалеку от озера Бисерево.
Проект ОНФ "Генеральная уборка", стартовавший в начале 2017 года, направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны жителей за санитарным состоянием своего региона. В его рамках был запущен открытый сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором пользователи могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.