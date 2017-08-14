В "Аптекарском огороде" открылась выставка "По следам Красной книги"

С 10 августа по 10 сентября в оранжерейном комплексе Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" пройдет выставка произведений живописи арт-проекта "По следам Красной книги". Мероприятие приурочено к Году экологии в России. Об этом сообщает официальный сайт министерства природных ресурсов и экологии, посвященный теме года.

Торжественное открытие выставки состоится только 18 августа, но посетить ее можно уже сейчас.

Проект пройдет реализуется при поддержке Минприроды России, в партнерстве с "Аптекарским огородом", Московским зоопарком, Фондом дикой природы (WWF) России, Государственным Дарвиновским музеем, Союзом художников России и другими организациями.

Центральная тема выставки — редкие виды мира живой природы, исчезнувшие или находящиеся под угрозой исчезновения животные и растения.

Арт-проект "По следам Красной книги" стартовал в феврале 2017 года. Десятки художников изучили книгу и перенесли свои впечатления на холсты — за два месяца было написано 100 произведений. В мае стартовал целый цикл благотворительных мероприятий: на сегодняшний день уже прошло 16 локальных выставок, мастер-классов по живописи и экопросветительских бесед.

"Не каждый человек заглядывает в Красную книгу, кто-то сочтет это скучным и ненужным. Но мы, художники арт-проекта "По следам Красной книги", "перевели" ее с языка цифр и описаний на язык чувств и эмоций. Возможно, наша выставка поможет людям понять, что мир дикой природы прекрасен и гармоничен и его разрушение является непростительным преступлением", — прокомментировала открытие выставки в "Аптекарском огороде" куратор арт-проекта Наталья Николаева.