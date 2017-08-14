В Самаре разработали проект по сохранению экологии Волги

Реализация мероприятий программы позволит значительно минимизировать негативное воздействие на Волгу, в частности сократить сброс неочищенных сточных вод и улучшить ее экологическое состояние.

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Самары разработали проект по сохранению экологии Волги, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Основными направлениями по оздоровлению реки Волги на территории Самарской области являются строительство, реконструкция, модернизация очистных сооружений промышленных предприятий, объектов ЖКХ, ливневых канализаций, а также строительство объектов берегоукрепления и ликвидация объектов накопленного экологического ущерба", — говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве региона, реализация мероприятий программы позволит значительно минимизировать негативное воздействие на Волгу, в частности сократить сброс неочищенных сточных вод и улучшить ее экологическое состояние.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал немедленно приступать к исполнению программы по очищению главной водной артерии страны, поскольку в ее бассейне сложилась самая напряженная экологическая ситуация — на эту реку приходится около трети грязных сточных вод в России.