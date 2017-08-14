В Самаре разработали проект по сохранению экологии Волги

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Самары разработали проект по сохранению экологии Волги, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Как отметили в правительстве региона, реализация мероприятий программы позволит значительно минимизировать негативное воздействие на Волгу, в частности сократить сброс неочищенных сточных вод и улучшить ее экологическое состояние.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал немедленно приступать к исполнению программы по очищению главной водной артерии страны, поскольку в ее бассейне сложилась самая напряженная экологическая ситуация — на эту реку приходится около трети грязных сточных вод в России.