В Иркутской области запустили систему для борьбы с незаконными рубками леса

Информационную систему (ИС) "Лесрегистр", разработанную для борьбы с незаконной вырубкой леса в России, запустили в Иркутской области, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

"В целях борьбы с незаконной заготовкой древесины должно быть предусмотрено распространение обязательных требований по поштучной маркировке древесины ценных пород не только при экспорте, но и при обороте на территории России. Иркутская область, одна из наиболее проблемных в области лесопользования, стала первым субъектом, где внедряется ИС "Лесрегистр", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Донского.

Сейчас правительством региона ведется работа по приобретению идентификационных карт и их выдачи лесопользователям с августа текущего года в соответствии с лесной декларацией или договором купли-продажи лесных насаждений.

Иркутская область входит в число самых богатых лесом субъектов РФ и наиболее проблемных с точки зрения незаконной заготовки древесины — на ее долю приходится более 50% всего нелегального оборота древесины в стране.