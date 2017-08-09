Госдума РФ одобрила поправки в Водный кодекс России

На территории России заключить договор водопользования теперь можно без проведения аукциона. Соответствующие поправки внесены в Водный кодекс РФ и приняты Госдумой РФ, сообщает пресс-служба ФЦП "Вода России".

В частности, такие нормы действуют в случае использования акватории водного объекта для эксплуатации расположенных на них судоподъемных и судоремонтных сооружений.

Принятые изменения также отменяют обязательное участие в аукционе лечебных, оздоровительных, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, туроператоров и турагентов.

Ранее право водопользования приобреталось в результате торгов, на которых выигравшим признавалось лицо, предложившее наиболее высокую цену. Как отметил начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса" Илья Разбаш, в итоге оно нередко доставалось недобросовестным лицам, которые использовали акваторию не для хозяйственной деятельности, а для получения выгоды.

По его словам, поправки в Водный кодекс не только изменят внутренний туристический рынок России, но и положительно повлияют на экологическое состояние водных объектов.

"Во-первых, основным критерием для выбора эксплуатирующей организации отныне становится не размер финансового обеспечения, а добросовестность коммерческой структуры, что означает в том числе соблюдение экологического законодательства и экологической ответственности. Во-вторых, поправки в Водный кодекс стимулируют туристические и оздоровительные организации уделять значительное внимание чистоте и экологической безопасности водоемов для сохранения и развития их туристической привлекательности", — подчеркнул Разбаш.