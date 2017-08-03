Французский художник призвал россиян экономить воду

Министерство природных ресурсов и экологии РФ подвело итоги конкурса социального плаката, посвященного экономии воды и охране водных ресурсов, который проводился по инициативе ведомства в рамках проекта "Вода России" на портале Designcontest.

В конкурсе приняли участие авторы из России, Франции, Сербии, Болгарии, Португалии, Румынии, Великобритании, Марокко, Украины, Турции, Таджикистана, Молдовы, Армении, Индии, Малайзии и Индонезии, которые представили на суд жюри более 100 работ.

По итогам голосования пользователей, победителем был признан французский дизайнер Фредерик Санчес, который представил плакат с лозунгом: "Вода является залогом нашего будущего, не теряйте его". Согласно условиям конкурса, он продолжит работу в рамках проекта "Вода России".

"Меня интересуют темы сохранения воды и оптимизации ее потребления. Ведь ответственность за сохранение водных ресурсов — общее дело как простых людей, так и промышленных предприятий и крупных корпораций. Если мы все вместе не будем принимать участие в решении проблем сохранения чистой воды, она исчезнет!" — прокомментировал свое участие Санчес.

"Я очень рад, что моя работа будет предназначена для российской общественности, так как я очень уважаю Россию и ее культуру", — добавил он.

© изображения предоставлены Пресс-центром ФЦП "Вода России" Плакат конкурсанта из Молдавии занял второе место, а работа автора из Румынии – третье © изображения предоставлены Пресс-центром ФЦП "Вода России" Плакат конкурсанта из Молдавии занял второе место, а работа автора из Румынии – третье

Второе и третье места заняли дизайнеры из Молдавии и Румынии, представившие плакаты с лозунгами "Осторожно! Расточительность убивает планету!" и Save water!

"Я изобразил человеческую руку, сжимающую, буквально выдавливающую из Земли драгоценную влагу. И ведь это в самом деле так. Мы, человечество, века и тысячелетия жили так, будто природа неисчерпаема. Мы попросту вынуждены стать ответственнее, загладить свою вину и научиться заботе о том, без чего невозможна жизнь на Земле", — пояснил участник из Молдавии.

Как отметил начальник по связям с общественностью и СМИ Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, социальная реклама, поданная языком плаката, как и много лет назад, остается мощным каналом коммуникации.

"Уверен, что работы всех авторов воодушевят на создание новых шедевров новое поколение дизайнеров и художников. Ведь эти работы не только украшают нашу повседневную жизнь, но и в буквальном смысле этого слова способны спасти жизни", — подчеркнул он.