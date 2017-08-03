ОП представит доклад по отходоперерабатывающей отрасли к концу года

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ проведет мониторинг хода реформы отходоперерабатывающей сферы в России, итогом которого станет аналитический доклад о состоянии и перспективах развития отрасли, его представят в конце 2017 года, сообщает пресс-служба ОП РФ в среду.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева заявила РИА Новости, что в России ощущается острый дефицит объектов по переработке отходов и реформа этой отрасли идет медленно. По данным общественников, порядка 13 миллиардов рублей не собрали в регионах за размещение твердых бытовых отходов за 2016 год.

"Указанный доклад планируется представить в конце 2017 года как подведение итогов Года экологии в России, было решено на онлайн-совещании ОП РФ с региональными палатами. Необходимость проведения мониторинга связана с выявлением недостоверности сведений в области обращения с отходами, что приводит к недополученным доходам в субъектах", — говорится в сообщении.

По словам Дударевой, которые приводит пресс-служба ОП РФ, в 2016 году в каждом субъекте необходимо было утвердить территориальные схемы обращения с отходами, однако на основании анализа данных схем общественники сделали вывод о том, что сегодня у регионов нет достоверной информации о количестве отходов, а также единого подхода к их учету.

"Официальные данные Росстата существенно занижают возможный доход бюджета за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду), который должен был поступить, исходя из фактических объемов образования и размещения отходов", — также считает член ОП РФ.

Мониторинг, который планируется проводить в РФ, позволит понять, сколько в стране отходоперерабатывающих предприятий и как обстоят дела со вторичными ресурсами. Сбор данных от региональных общественных палат будет проходить в течение сентября-октября, сам доклад намерены представить в декабре.