Правительство утвердило перечень отходов, запрещенных к захоронению

Правительство утвердило перечень отходов, захоронение которых запрещается. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Согласно документу, содержащему 182 пункта, с 2018 года запрет будет распространен на лом и отходы металлов, термометры, ртутные лампы, лом алюминиевых банок, фольгу алюминиевую. С 2019 будет запрещено захоронение отходов картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары, а с 2021 года — компьютерной и оргтехники, аккумуляторов, бытовых приборов и электроинструментов.

По словам главы Минприроды Сергея Донского, запрет вводится поэтапно, чтобы сформировалось предложение на рынке переработки. Он также отметил, что принятое решение дополнит механизм расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров.

В настоящее время в России ежегодно образуется 71 миллион тонн твердых коммунальных отходов, из которых только 7,5% используются повторно, в то время как остальные захораниваются.