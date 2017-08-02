В Рязанской области дан старт экологическому проекту "Чистые озера"

В ходе уборки были собраны пластиковые и стеклянные бутылки, консервные банки, палки, полиэтиленовые пакеты.
"Проблема загрязнения водных объектов, на которых отдыхают в летний период жители поселения и приезжие, стоит очень остро. Благодаря неравнодушным гражданам, а также эковолонтерам, которые при поддержке администрации района проводят экологические акции, обстановка заметно улучшилась", — приводятся в сообщении слова участников мероприятия.
По мнению инициаторов проекта, проведение подобных акций важно не только с точки зрения сохранения экологии, но и для воспитания подрастающего поколения.