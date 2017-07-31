Новую станцию мониторинга воздуха откроют в Балашихе в августе
© РИА Новости / Илья Питалев
18:3731.07.2017
(обновлено: 18:41 31.07.2017)
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Новую станцию мониторинга воздуха откроют в Балашихе в августе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новую станцию мониторинга воздуха откроют в Балашихе в августе; она позволит получать объективные данные о состоянии окружающего воздуха, в том числе об уровне негативного воздействия, сообщила пресс-служба административного округа.

"В начале августа в Балашихе на улице Звездной мы планируем запустить станцию по мониторингу воздуха. Сейчас начинается поставка оборудования для станции автоматического контроля загрязнения атмосферного воздуха", — приводятся в сообщении слова консультанта отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Балашихи Светланы Марениновой.

По ее словам, станция мониторинга воздуха позволит получать объективные данные о состоянии окружающего воздуха, в том числе об уровне негативного воздействия.

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"В состав станции будут входить газоаналитический комплекс, обеспечивающий автоматическое измерение содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, также датчики атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, скорости и направлении ветра, блок обработки данных. Станция позволит выявлять нарушения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе", — добавила Маренинова.

Как отметили в пресс-службе, станция на улице Звездной станет второй на территории Балашихи. На улице Автозаводской расположена станция мониторинга воздуха, способная контролировать содержание фенола и формальдегида. Каждые 20 минут она выдает данные по аммиаку и радиационному фону.

Жители Балашихи в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным пожаловались на мусорный полигон "Кучино", рядом с которым они живут. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Президент потребовал подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня. Тогда же министр экологии Московской области Александр Коган сообщил журналистам, что полигон могут превратить в горнолыжный спуск или экстрим-парк. Для этого полигон планируется обтянуть герметичной пленкой и засыпать грунтом высотой от трех до пяти метров. По подсчетам министра, стоимость рекультивации полигона может составить порядка 4 миллиардов рублей.

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