Виды рек Енисей, Хоста и Чусовая победили в фотоконкурсе "Лето на воде"

Подведены итоги фотоконкурса "Лето на воде", организованного в рамках Года экологии в России, сообщается на федеральном информационном портале "Вода России". На конкурс было прислано свыше 100 фотографий летних водных объектов России от участников из разных уголков страны.

Первое место заняла работа фотохудожника из Хакасии Николая Малчунова, который запечатлел верховья Красноярского водохранилища на реке Енисей.

© Николай Малчунов Победитель конкурса "Лето на воде" © Николай Малчунов Победитель конкурса "Лето на воде"

"Редкое явление на нашем водохранилище: полный штиль создал эффект зеркала, без ряби на воде. Не зря потратил полдня, добираясь в эту заводь", — приводятся в сообщении слова лауреата конкурса.

Второе место занял известный сочинский фотограф Илья Бунин с фотографией "Каньон реки Хоста". Его работа посвящена туристическому маршруту вдоль реки Хосты, где находится реликтовый лес, небольшие водопады и каньоны.

© Илья Бунин Призер конкурса "Лето на воде" © Илья Бунин Призер конкурса "Лето на воде"

Завершила тройку лидеров фотография походника Семена Шитикова из Екатеринбурга, которому удалось запечатлеть закат на реке Чусовой.