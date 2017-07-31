Виды рек Енисей, Хоста и Чусовая победили в фотоконкурсе "Лето на воде"

Первое место заняла работа фотохудожника из Хакасии Николая Малчунова, который запечатлел верховья Красноярского водохранилища на реке Енисей.
"Редкое явление на нашем водохранилище: полный штиль создал эффект зеркала, без ряби на воде. Не зря потратил полдня, добираясь в эту заводь", — приводятся в сообщении слова лауреата конкурса.
Второе место занял известный сочинский фотограф Илья Бунин с фотографией "Каньон реки Хоста". Его работа посвящена туристическому маршруту вдоль реки Хосты, где находится реликтовый лес, небольшие водопады и каньоны.
Завершила тройку лидеров фотография походника Семена Шитикова из Екатеринбурга, которому удалось запечатлеть закат на реке Чусовой.