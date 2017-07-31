ФЦП по охране Байкала может быть продлена до 2030 года

Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал" может быть продлена до 2030 года. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской.

Он добавил, что на уровне правительства РФ также рассматривается вопрос восстановления объемов средств на ФЦП. "Мы хотим довести их до уровня первоначального проекта, в два раза увеличить сегодняшние затраты", — приводит слова Донского пресс-служба Минприроды.

Первоначально общий объем средств составлял 58 миллиардов рублей, однако в настоящее время финансирование ФЦП сокращено более чем на 50%. Целью программы является охрана озера Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов.