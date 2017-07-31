На Волге увеличилась популяция краснокнижных лютиков

Сотрудники природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" зафиксировали увеличение популяции редкого растения – лютика длиннолистного, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Это растение было впервые обнаружено в пойме более 30 лет назад, однако с тех пор на территории парка не встречалось ни разу вплоть до июля прошлого года.

Лютик длиннолистный является редким видом в ряде регионов России и занесен в Красные книги субъектов Федерации. Этот цветок заметно отличается от всех других видов лютиков размерами (его высота может достигать 150 сантиметров) и строением листьев, которые у него удлиненные и заостренные, а не рассеченные, как у остальных видов лютиков.

Как правило, он растет по берегам пойменных водоемов, в заболоченных низинах, на сырых лугах.