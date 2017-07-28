В рамках Года экологии уже проведено более 40 тысяч различных мероприятий

Координационная комиссия Минприроды РФ по вопросам подготовки и проведения Года экологии подвела итоги первого полугодия 2017 года. За шесть месяцев проведено более 40 тысяч мероприятий различного уровня, сообщает пресс-служба Минприроды.
Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, часть из них длится весь год и закончится во втором полугодии, но уже сейчас можно сказать, что все они выполняются в соответствии с графиком.
Также в министерстве отметили, что в первом полугодии наметилась положительная тенденция в области раздельного сбора отходов. Контейнеры устанавливаются в городских парках, аэропортах, на вокзалах, ряд предприятий устанавливает у себя систему раздельного сбора мусора.
Кроме того, в 2017 году было запущено несколько масштабных всероссийских акций по очистке берегов водных объектов: "Чистый берег", "Оберегая берега", "Чистым рекам — чистые берега".
Как подчеркнул Керимов, мероприятия проходят в соответствии с утвержденным планом, значительная часть из них будет выполняться и после окончания Года экологии, вплоть до 2025 года.