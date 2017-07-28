Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое

По сравнению с 1990 годом совокупные выбросы парниковых газов снизились на 45,8% с учетом поглощающей способности экосистем, и на 30% — без учета объема поглощения. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

По его словам полная информация отражена в Национальном докладе Российской Федерации о выбросах парниковых газов за 1990-2015 годы. Данный документ представлен в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата, передает пресс-служба Минприроды России.

"Уже сегодня Россия демонстрирует, что даже без учета поглощающей способности российских экосистем добровольный вклад по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения практически выполнен. Если же считать влияние нашего лесного и земельного фонда, то мы перевыполняем наши добровольные обязательства", — подчеркнул глава Минприроды.