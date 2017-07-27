Подмосковье до конца года перейдет на раздельный сбор мусора

До конца года крупнейшие города Московской области должны полностью перейти на раздельный сбор отходов, сообщил министр экологии региона Александр Коган на совещании с мэрами городов, вошедших в пилотный проект по раздельному сбору.

"До 1 сентября 13 муниципалитетов Подмосковья должны представить в минэкологии скорректированные программы по внедрению системы раздельного сбора отходов и в декабре полностью перейти на нее", — цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

В проекте участвуют такие города, как Балашиха, Подольск, Химки, Мытищи, Красногорск, Домодедово и Ногинск, Ивантеевка, Дубна, Солнечногорск, Шатура, Озеры и Волоколамск.

Коган также заявил, что муниципалитеты должны в ближайшее время унифицировать контейнеры для раздельного сбора по форме и цвету и до 1 сентября направить в министерство утвержденную схему утилизации отходов с указанием предприятий, которые займутся переработкой.