Дети выпустили в Волгу тысячу мальков стерляди под Саратовом

Воспитанники школы-интерната №1 Энгельса выпустили в Волгу тысячу мальков стерляди в рамках экологической акции, сообщает "Российская газета". Выпуск прошел в селе Чардым Воскресенского района Саратовской области.

Кроме того, ученые саратовского отделения Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства рассказали детям о породах рыб, которые водятся в Волге, показали, как работают водолазы, и поделились особенностями дайвинга на Волге.

Стерлядь занесена в Красную книгу Саратовской области. Как отмечают специалисты, во взрослых особей мальки превратятся лишь через пять лет.

По информации издания, в этом году в регионе в Волгу будет выпущено более 1,2 миллиона мальков рыб, в том числе растительноядных, которые очищают реку от водорослей и камыша.