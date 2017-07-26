В Подмосковье обнаружен редкий вид моллюсков

Редкий вид наземных моллюсков обнаружен биологами на территории природного заказника "Люльковский" в Можайском районе, сообщает телеканал 360.

Речь идет о черно-синем слизне, занесенном в Красную книгу Московской области. В отличие от других видов, он не вредит сельскохозяйственным культурам, так как в основном питается палой листвой и грибами.

"Чаще всего слизни уничтожаются людьми из-за неприязненного отношения к их виду, поэтому необходимо чаще разъяснять населению безвредность этого моллюска и его ценность для лесных экосистем", — сказал министр экологии Московской области Александр Коган.

Черно-синий слизень может достигать 30 сантиметров в длину в ползущем состоянии. Обитает этот вид в лиственных и смешанных лесах с умеренным и интенсивным увлажнением, а также в старых насаждениях паркового типа.